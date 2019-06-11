İntihar girişimde bulunan kişiyi emniyet müdürü ikna etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ikna etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ikna etti.
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 7 katlı bir binanın çatısına çıkan Osman E, ailevi sorunlarından dolayı intihar girişimde bulundu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de ekiplerden konuyla ilgili bilgiler aldı.
Erçetin, uzun süre konuştuğu Osman E'yi intihar etmekten vazgeçirdi.
Kaynak: AA
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