İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı?
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İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı?

İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı?
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı? Bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı? Bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.

Kademeli normalleşmenin ikinci adımında pek çok iş yeri gibi internet kafeler, elektronik oyun yerleri/salonları, bilardo salonları ve benzeri mekanlar 1 Haziran itibariyle faaliyetine geri dönmüştü.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

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İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı? - Haberler
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