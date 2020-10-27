İnstagram fotoğraf indirme nasıl olur? İnstagramdaki fotoğraflar nasıl indirilir?
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İnstagram fotoğraf indirme nasıl olur? İnstagramdaki fotoğraflar nasıl indirilir?

27.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:01
İnstagram fotoğraf indirme nasıl olur? İnstagramdaki fotoğraflar nasıl indirilir?

Popüler bir platform olan instagram uygulamasında fotoğraf indirmek artık çok kolay. Peki instagram fotoğrafı nasıl indirilir? Instagram fotoğraf indirme nasıl olur?

Günümüzün popüler uygulamalarından biri olan instagram uygulamasında fotoğraf indirmek artık çok kolay bir hale gelmiştir. Peki instagram fotoğraf nasıl indirilir? Instagram fotoğraf indirme nasıl olur?

İNSTAGRAMDA FOTOĞRAF İNDİRME ÖZELLİĞİ VAR MI?

Instagram, kullanıcıların kişisel paylaşımlarını korumak adına ve hukuki nedenler ile paylaşılan görseller üzerinde direkt olarak "kaydet" gibi bir seçenek bulundurmuyor. Instagram story indirme işlemi yapmak istediğimizde Diğer sosyal medya araçlarındaki gibi fotoğrafa sağ tıkladığımızda "resmi farklı kaydet" seçeneği ortaya çıkmıyor.

Bir dönem, Instagram'ın kullanıcıların fotoğraf, video, hikaye gibi paylaşımlarının indirilmesine izin vereceği konusu gündeme gelmişti. Ancak bu durumun, kullanıcılar tarafından tepki çekmesi ve alternatif fotoğraf paylaşım uygulamalarına talep oluşması ihtimali nedeniyle söylenti olarak kaldı. Instagram, piyasaya çıktığı ilk günden beri paylaşılan içeriklerin başkaları tarafından kaydedilmesine izin vermiyor.

Instagram fotoğrafları yalnızca kişisel paylaşımlar değil, ticari, mesleki pek çok alanda da kullanılıyor. Bu nedenle kullanıcılar, zaman zaman istedikleri görüntüyü kaydetme ihtiyacı duyabiliyor. İşine yarayabilecek bir görseli sonrası için saklamak, fotoğrafın güzelliği için kaydetmek gibi nedenlerle Instagram fotoğraf indirme yöntemleri arayış haline geldi. Instagram fotoğraf indirme gibi bir özelliğin henüz mevcut olmaması, bu durumu zorlaştırıyor. Ekran görüntüsü alıp daha sonra düzenlemek hem zahmetli hem de görüntü kalitesini düşürdüğü için daha sağlıklı yollara ihtiyaç var.

İNSTAGRAMDA NASIL FOTOĞRAF İNDİRİLİR?

İnstagram'dan resim indirmenin birçok yolu mevcuttur. En kolay Google Chrome'dan açıp sayfa kaynağını görüntüle seçeneğinden resmin direkt linkini bulmak ve açmaktır. Buradan yeni pencerede açtığınız resme sağ tık yapıp resmi farklı kaydet derseniz bilgisayara yüklemiş olursunuz. Çünkü normalde instagram resme sağ tık yapıldığında kaydet butonu çıkmıyor. Bu bakımdan bu yöntem oldukça iyidir. Aynı şekilde İncele seçeneğiyle de resmin kodlarına girip resmi direkt olarak ayıklayabilirsiniz.

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