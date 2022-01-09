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İnşaat temel kazısında antik mezarlar bulundu

İnşaat temel kazısında antik mezarlar bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat temel kazısında antik mezarlar bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat temel kazısında antik mezarlar bulundu.

Altınoluk Mahallesi Antandros Caddesinde iş makineleriyle başlatılan inşaat temel kazısında antik mezar kalıntılarına rastlanılması üzerine durum Balıkesir Müze Müdürlüğüne bildirildi.

İnşaat alanına gelen Balıkesir Müze Müdürü Aytekin Yılmaz ve arkeologlardan oluşan heyet bölgede incelemelerde bulundu.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Antandros Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, gözetiminde inşaat sahasında kazı çalışmalarına başlandı.

Milattan Önce (M. Ö.) 3, 4 ve 5'inci yüzyıllara ait pitos, lahit, çatı kiremit, kremasyon mezarlarının bulunduğu alan, jandarma tarafından 24 saat nöbet tutularak korunuyor - BALIKESİR

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