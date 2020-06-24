İnönü'de Covid-19'a karşı 75 ayrı noktada önlem alındı İnönü Belediye Başkanlığı, Covid-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerinin yoğun olarak kullandığı 75 ayrı noktaya el dezenfektan stantları yerleştirdi.

İnönü Belediye Başkanlığı, Covid-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerinin yoğun olarak kullandığı 75 ayrı noktaya el dezenfektan stantları yerleştirdi.

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi ilk günden itibaren titizlikle yürüttüğü Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında ilçede 75 ayrı noktaya el dezenfektanı stantları taktı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından el dezenfektan stantları ile ilgili yapılan açıklamada, ilçede bulunan kahvehane, berber, lokanta, market, sivil toplum kuruluşları, muhtarlık binaları, tüm mahalle camileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlık binaları, tüm mahalle camileri, merkez ve Oklubalı mahallesinde bulunan belediye kapalı pazar yerleri ve ilçe sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan alanlara dezenfektan stanttı takıldığı belirtildi. Belediye ekipleri ayrıca, stantlarda kullanılmak üzere her standa 5 litrelik yedek el dezenfektanı sıvısı bıraktılar.

Covid-19 Salgınının başladığı ilk günden itibaren İnönü belediyesinin gerçekleştirdiği yoğun mesaiden memnun olduklarını belirten ilçe sakinleri, belediye tarafından rahatlıkla ulaşılabilen 75 ayrı noktaya el dezenfektanlarının takılmasından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA