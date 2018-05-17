İngiltere'de Yılın Futbolcusu Seçilen Muhammed Salah'ın Ayakkabıları Müzede Sergilenecek
İngiltere'de bulunan antik Mısırlılara ait 5 bin yıllık mumyaların sergilendiği Mısır müzesinde futbolcu Muhammed Salah'ın ayakkabıları sergilenecek.
Muhammed Salah İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Mısır'ın efsane futbolcusu Salah'ın ayakkabıları müzede sergilenecek.
İngiltere'de antik Mısırlılara ait müzede Muhammed Salah'ın ayakkabıları da sergilenecek.
MUMYALARIN YANINDA AYAKKABULARI YER ALDI
Yaklaşık 5 bin yıllık mumyaların bulunduğu müzeye, Muhammed Salah'ın ayakkabıları özenle yerleştirildi.
Salah, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında Mısır milli takımının en etkili silahı olacak.
YORUMLAR (6)
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bu adamı çok şımarttılar.ingiltere bunu neden sınırdışı edip ülkeden kovmuyor anlamış değilim.defolsun gitsin ukala.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırJAMES BONT: onlarda bunun farkında araptan ne dost olur nede post ilk fırsatta bunu değil bütün insanlık tarihine beş kuruşluk faydası olmamış bütün araplar sınırdışı ne işi var bu yobazların dünyanın en gelişmiş demokratik ülkesinde yallah şeriata.arabistana1 Yayından Kaldır
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keşke arda turanın ayakkabısıda anıt kabirde atamın başuçunda sergilense ne güzel olurduCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Salah lan bunlarCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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helallllllCevap Yaz 4 Yayından Kaldır