İngiltere'de Yılın Futbolcusu Seçilen Muhammed Salah'ın Ayakkabıları Müzede Sergilenecek

JAMES BONT:

onlarda bunun farkında araptan ne dost olur nede post ilk fırsatta bunu değil bütün insanlık tarihine beş kuruşluk faydası olmamış bütün araplar sınırdışı ne işi var bu yobazların dünyanın en gelişmiş demokratik ülkesinde yallah şeriata.arabistana