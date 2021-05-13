İngiltere'de yaşayan her 10 AB vatandaşından birinin ülkeden ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de yaşayan her 10 AB vatandaşından birinin ülkeden ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü

İngiltere'de yaşayan her 10 AB vatandaşından birinin ülkeden ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de yaşayan her 10 Avrupa Birliği (AB) vatandaşından birinin, 30 Haziran'dan sonra bu ülkeden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

İngiltere'de yaşayan her 10 Avrupa Birliği (AB) vatandaşından birinin, 30 Haziran'dan sonra bu ülkeden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

AB vatandaşlarının İngiltere'de yaşama ve çalışma haklarının yanı sıra kamu ve sağlık hizmetlerine erişimlerini korumak için Brexit anlaşması kapsamında kurulan Vatandaş Hakları Sözleşmeleri için Bağımsız İzleme Otoritesi'nin (IMA) yaptığı ankete göre, bu kişilerin İngiltere'den ayrılmayı düşünmesinin sebepleri arasında, ülkenin Brexit sonrası daha az misafirperver hale gelmesi ve hükümete olan inanç eksikliği yer alıyor.

Ankete katılan, İngiltere'nin kuzeydoğu ve güneydoğusundaki 45-74 yaş arası, 50 bin sterlinden fazla kazanan Alman, Fransız ve İspanyol erkekler, ayrılma olasılıklarının en yüksek olduğunu söyleyenler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Galler'de bulunan ve yılda 30 bin sterlinden az kazanan 16-24 yaş arası Norveçli, Litvanyalı ve Portekizli kadınların İngiltere'den ayrılacağını söyleme olasılıkları en düşük grup oldukları belirtildi.

IMA Yönetim Kurulu Başkanı Kathryn Chamberlain, ankete ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk anketimizi yaptık çünkü Brexit'ten bu yana İngiltere ve Cebelitarık'ta yaşayan AB vatandaşlarının deneyimlerini anlama konusunda istekliydik." ifadesini kullandı.

AB vatandaşlarının Brexit'ten sonra İngiltere'de yasal olarak kalma hakkı olan "yerleşik statü" başvurusu için son tarih 30 Haziran olarak belirlenmişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, 5,42 milyon kişi yerleşik statü için başvuruda bulundu, ancak 30 Nisan itibarıyla hala 300 bin kişinin başvurusu birikmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

AB'den çaresizliğin itirafı: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok
AB'den çaresizliğin itirafı: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok
İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İngiltere'de yaşayan her 10 AB vatandaşından birinin ülkeden ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 20:43:21. #1.15#

title