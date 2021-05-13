İngiltere'de yaşayan her 10 AB vatandaşından birinin ülkeden ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü

İngiltere'de yaşayan her 10 Avrupa Birliği (AB) vatandaşından birinin, 30 Haziran'dan sonra bu ülkeden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

İngiltere'de yaşayan her 10 Avrupa Birliği (AB) vatandaşından birinin, 30 Haziran'dan sonra bu ülkeden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

AB vatandaşlarının İngiltere'de yaşama ve çalışma haklarının yanı sıra kamu ve sağlık hizmetlerine erişimlerini korumak için Brexit anlaşması kapsamında kurulan Vatandaş Hakları Sözleşmeleri için Bağımsız İzleme Otoritesi'nin (IMA) yaptığı ankete göre, bu kişilerin İngiltere'den ayrılmayı düşünmesinin sebepleri arasında, ülkenin Brexit sonrası daha az misafirperver hale gelmesi ve hükümete olan inanç eksikliği yer alıyor.

Ankete katılan, İngiltere'nin kuzeydoğu ve güneydoğusundaki 45-74 yaş arası, 50 bin sterlinden fazla kazanan Alman, Fransız ve İspanyol erkekler, ayrılma olasılıklarının en yüksek olduğunu söyleyenler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Galler'de bulunan ve yılda 30 bin sterlinden az kazanan 16-24 yaş arası Norveçli, Litvanyalı ve Portekizli kadınların İngiltere'den ayrılacağını söyleme olasılıkları en düşük grup oldukları belirtildi.

IMA Yönetim Kurulu Başkanı Kathryn Chamberlain, ankete ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk anketimizi yaptık çünkü Brexit'ten bu yana İngiltere ve Cebelitarık'ta yaşayan AB vatandaşlarının deneyimlerini anlama konusunda istekliydik." ifadesini kullandı.

AB vatandaşlarının Brexit'ten sonra İngiltere'de yasal olarak kalma hakkı olan "yerleşik statü" başvurusu için son tarih 30 Haziran olarak belirlenmişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, 5,42 milyon kişi yerleşik statü için başvuruda bulundu, ancak 30 Nisan itibarıyla hala 300 bin kişinin başvurusu birikmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci