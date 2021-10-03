İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü - Haberler
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İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisinin konferansı için dün Manchester'a gelmesinin ardından başlayan Johnson ve Brexit karşıtı protestolar bugün de devam etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisinin konferansı için dün Manchester'a gelmesinin ardından başlayan Johnson ve Brexit karşıtı protestolar bugün de devam etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin yıllık konferansı için dün Manchester'a gelmişti. Ülkede Brexit'in beraberinde getirdiği tedarik zincirindeki sorunlar, petrol ve gıda kıtlığı gibi nedenlerle Manchester'daki Brexit karşıtı gruplar, hafta sonu boyunca Johnson yönetimini eleştiren gösteriler düzenledi. Manchester şehir merkezinin çeşitli bölgelerinde toplanan halk, "Brexit işe yaramıyor", "Muhafazakar Parti'ye son verin", "Brexit fakirleştirir" sloganları atarak yönetime tepki gösterdi. Dün başlayan ve bugün de devam eden gösterilerde protestocular Başbakan Boris Johnson ve partisini eleştiren pankartlar taşırken, Brexit karşıtları da Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyarak protestolara eşlik etti. Dünden bu yana devam eden gösterilerde protestocular, hükümeti polise protestoları kısıtlama yetkisi verilmesini içeren "polislik yasasına" da son verilmesi dahil olmak üzere bir dizi reformlar yapmaya çağırdı.

Hafta sonu boyunca süren protestoların konferansın son günü olan çarşamba gününe kadar belirli aralıklarla sürdürülmesi bekleniyor. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da protestolara katılarak halka seslendi. Konferansın bitimine kadar planlanan diğer protestolar arasında ise yarın akşam eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in konuşmacı olacağı bir etkinlik planlanıyor. Toplam 4 gün sürmesi planla etkinlikler için şehrin çeşitli bölgelerinde polis ekipleri konuşlandırılarak güvenlik önlemleri alındı.

Johnson: "Daha iyisini inşa edeceğiz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manchester Kongre Merkezi'ndeki Muhafazakar Parti konferansı için Manchester'a gelen parti delegelerini "büyük ve cesur kararlar" almaya çağırdı. Johnson, konferans öncesinde yaptığı açıklamada, "Daha iyisini inşa etmek için toplanıyoruz. Bu, işlerin değişmesini ve iyileşmesini istediğimiz anlamına geliyor" dedi.

Bugün İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Muhafazakar Parti Eş Başkanı Oliver Dowden'ın konuşmalarıyla başlayacak olan parti konferansına 10 binden fazla delegenin katılması bekleniyor. - MANCHESTER

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü

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Haber: İngiltere'de Başbakan Johnson ve Brexit karşıtları sokaklara döküldü - Haberler
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