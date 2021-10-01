İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

İngiltere'de 18 yaş altındaki kişiler botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak.

Yeni yasa gençleri riskli operasyonlardan korumayı hedefliyor.

Bu alanda kısıtlamalar getirilmesi için kampanya yürütenler ise yasanın yeterince koruyucu olmadığını söylüyor.

Yasak popüler "tilki gözü" tipi cilt kaldırma ameliyatlarını kapsamıyor.

Resmi tahminlere göre geçen yıl İngiltere'de 18 yaş altı kişilere 41 bin botoks ve benzeri operasyon yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı bir analize göre 2017'de de 18 yaş altı kişilere 29 bin 300 dolgu işlemi yapılmıştı.

Bu yasak, Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerini henüz kapsamıyor. İskoçya ve Galler yakın zamanda yasalarını güncellemeyi planlarken Kuzey İrlanda'da ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

Daha fazla düzenleme için kampanya yürütenler, 18 yaş altı İngilizlerin üç özerk bölgele operasyon yaptırmasının önüne geçilmesini talep ediyor.

'Dudağım şişti ve karardı'

34 yaşındaki Laura Brooks, dolgu ameliyatı kötü geçen kişilerden biriydi.

Aralık 2020'de dudaklarını daha dolgun göstermek için bir operasyon yaptırmıştı.

Herkes yaptırdığı için böyle bir operasyon istediğini söyleyen Laura, internette bir indirim gördükten sonra harekete geçtiğini fakat operasyon sırasında doktorun yüz ifadesinden bir şeylerin yanlış gittiğini anladığını söylüyor:

"Yüzü yaşadığı paniği yansıtıyordu, kalbim hızlandı. Sonrasında yüzümün yanından akan kanı hissettim.

"Doktor tam anlamıyla panik içindeydi. Ne yapacağını bilmiyordu.

"Ameliyattan sonra dudağım şişti ve karardı."

Laura tıp eğitimi almış bir arkadaşından, muhtemelen damarının hasar gördüğünü öğrendi.

Dokuz ay sonra şişkinlik azalmış olsa da tam olarak geçmiş değil.

Laura, kısıtlamaların sadece 18 yaş altına değil, tüm yaş gruplarına uygulanması gerektiğini düşünüyor:

"Her yaştan kadınlar ve sanırım erkekler de bu tür operasyonlar yaptırıyor.

"Bunu yapanların doğru bir eğitim almış olması lazım.

"Yeterli tıp eğitimi şartı olmadıkça bu tür olaylar başkalarının başına da gelecektir."

Sağlık Bakanlığı Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Caulfield, insanların olabildiğince iyi gözükmeye zorlandıklarına dair bir baskı olduğunu fakat bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor:

"Çok fazla genç insan, kötü operasyonlar nedeniyle duygusal ve fiziksel zarar görüyor, kötü ameliyatlardan sonra tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor.

"Bu tür operasyonlar yaptırmayı düşünenler, bunun fiziksel ve zihinsel sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeli ve yaptırmak istiyorlarsa da güvenilir ve yetkin birini tercih etmeli."