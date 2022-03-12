İnegöl Mobilya Fuarı, 21-26 Mart'ta gerçekleştirilecek

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, her yıl nisan ayının ilk haftasında açılan İnegöl Mobilya Fuarı, ramazan dolayısıyla 21-26 Mart'ta düzenlenecek.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası boyutta gerçekleştirilen fuarda 165 firmanın ürünlerini sergileyeceğini söyledi.

Fuarın Türkiye'de ve dünyada beklenen organizasyonlardan biri olduğunu belirten Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Bu sene yoğun çalışma temposu ve yoğun taleple karşı karşıya bulunmaktayız. Özellikle İstanbul Mobilya Fuarı'ndan sonra ilk defa böyle bir taleple karşı karşıya kaldık. Birçok firmamız, İnegöl Mobilya Fuarı'ndan yer talebinde bulundu. İstanbul Mobilya Fuarı'ndan sonra yapmış olduğumuz kayıtlar, sözleşmeler itibarıyla bu sene fuarımıza 165 firmamız katılım sağlayacak. 160 bin 900 metrekare alanda ürünlerimiz sergilenmiş olacak."

Uğurdağ, tanıtım faaliyetleri kapsamında da çalışmalar yaptıklarını kaydetti.