İnegöl'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesinde seyreden Şahin Kınay (37) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen motosikletten düşen ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA