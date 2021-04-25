İnegöl Belediyesi engellilerin ayağına giderek tekerlekli sandalyelerini ücretsiz tamir ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 7 ay önce belediye tarafından kurulan "Engelsiz Tamir Atölyesi", engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleri için ücretsiz tamir ve bakım hizmeti sunuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 7 ay önce belediye tarafından kurulan "Engelsiz Tamir Atölyesi", engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleri için ücretsiz tamir ve bakım hizmeti sunuyor.

İnegöl Belediyesine bağlı birimde çalışanlar, kırsal mahalleler dahil engellilerin araçlarının tamirini evlerinde yapıyor. Büyük arızalarda ise bireylere araçları tamir edilinceye kadar geçici araç temin ediliyor.

Atölyenin sorumlusu İlyas Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İnegöl Belediyesi Çağrı Merkezine gelen bildirimlerle harekete geçtiklerini söyledi.

Aracı bozulan engelli ile iletişime geçerek arıza hakkında bilgi aldıklarını belirten Çiçek, "Teker patlağı varsa yedek parçalarımızı alıp anlık tamir yapıyoruz. Aküsü bozulduğunda da anlık olarak değiştirme imkanımız var. Beyin arızası, motor arızası olduğu zaman geçici araçlarımız oluyor, bunları vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Daha sonra vatandaşlarımızın arızalı aracını alıp atölyemize getiriyoruz. Atölyemizde gerekli işlemleri yapıp daha sonra emanet aracımızı alıp vatandaşlarımızın aracını teslim ediyoruz." diye konuştu.

Gerek akü, lastik ve gerekse diğer parçaların temininde titiz davrandıklarını vurgulayan Çiçek, kaliteli ürünler kullandıklarını ve bunların değişimini de ücretsiz gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şu ana kadar 70 aracın tamir ve bakımını yaptıklarını aktaran Çiçek, "Amacımız vatandaşlarımızın gönlüne dokunabilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek, o araçlardaki en ufak cıvatayı dahi en ince işçilikle yapabilmek ve tebessüm ile dualarını alabilmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek