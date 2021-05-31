İMEAK DTO Başkanı Kıran: "Sanayimiz talepleri karşılama yönünde büyük başarı gösterdi"
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İMEAK DTO Başkanı Kıran: "Sanayimiz talepleri karşılama yönünde büyük başarı gösterdi"

İMEAK DTO Başkanı Kıran: 'Sanayimiz talepleri karşılama yönünde büyük başarı gösterdi'
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, konutlarla ilgili ihtiyaçları ve talebi hem içeride hem dışarıda ciddi biçimde arttırdı.

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, konutlarla ilgili ihtiyaçları ve talebi hem içeride hem dışarıda ciddi biçimde arttırdı. Rekabet gücü ve esnekliği yüksek sanayimiz hemen hemen tüm alt kollarıyla bu talebi karşılama yönünde büyük bir başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

İMEAK'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıran, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Kıran, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü, verilerin büyümenin ağırlıklı olarak sanayi sektöründen kaynaklandığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncü verilerden imalat sanayi ürünlerine iç ve dış talebin güçlü olduğunu izliyorduk. Büyümenin genel tablosu da buna uygun bir çerçevede geldi. Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, konutlarla ilgili ihtiyaçları ve talebi hem içeride hem dışarıda ciddi biçimde arttırdı. Rekabet gücü ve esnekliği yüksek sanayimiz hemen hemen tüm alt kollarıyla bu talebi karşılama yönünde büyük bir başarı gösterdi. Sanayi üretimimiz birinci çeyrekte yüzde 11,7 büyüdü. İçeriden ve dışarıdan gelen yüksek talep, sanayinin birçok alt kolunda kapasite artırım ihtiyacı doğurdu ve yatırım artışını destekledi. Buna bağlı olarak, yatırımlar yüzde 11,4 artış gösterdi. Son 3 çeyrektir yatırımlardaki artış ve bunun çift haneli rakamlarda olması, önümüzdeki dönemde verimlilik artışı açısından da pozitif bir gelişmeye işaret ediyor. Ağırlıklı olarak imalat sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız yüzde 3,3 artış gösterirken, ithalatımız yüzde 1,1 gerileme gösteriyor. Bu veriler, önümüzdeki dönemde dış ticaret açığının azalma eğilimine girebileceğine işaret ediyor. Makroekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik açısından önemli buluyoruz."

İkinci çeyrekte daha da güçlü bir büyüme beklediğini kaydeden Kıran, gelecek haftalarda aşılamanın güçlenmesiyle turizm ve ilgili sektörlerin de toparlanma sürecine gireceğini kaydetti. Tamer Kıran, bu duruma bağlı olarak yılın ikinci yarısında sektörler arasındaki ayrışmadan yakınsamaya doğru bir ilerleme görme olasılığının arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kapanmaların da olduğu çok zorlu bir dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesi memnuniyet verici bir gelişme. Pandemi dönemi küresel ekonomide imalat sanayimizin gücünü, esnekliğini, rekabet kapasitesini çok net göstermektedir. Pandemiye bağlı olarak tedarik zincirlerindeki değişim dinamiklerinin yarattığı fırsatı, bulunduğumuz bölgede imalat sanayimiz oldukça iyi bir şekilde yakalamış görünüyor. Önümüzdeki dönemde bunu korumak ve hem yeni pazarlara açılarak hem de yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırarak ilerlemek sürdürülebilir ve istikrarlı büyümemize büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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