İmalathaneye dönüştürülen evde 2 bin 310 litre sahte içki ele geçirildi

22.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:12

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 310 litre sahte içki bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 310 litre sahte rakı ele geçirdi.

İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli A.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA