İlkadım'dan sel mağdurlarına yardım eli
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İlkadım'dan sel mağdurlarına yardım eli

İlkadım'dan sel mağdurlarına yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selzedelere ekmek ve su yardımında bulundu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selzedelere ekmek ve su yardımında bulundu.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan yoğun yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketinin ardından yurdun dört bir yanından gönderilen yardım kervanına, İlkadım Belediyesi de katıldı. İlkadım Belediyesi, Ayancık sel felaketinden etkilenen vatandaşlara su ve ekmek gönderdi.

"Bir olacağız birlik olacağız"

"Son haftalarda ülkemizde yaşanan ve büyük acılara sebep olan afetler nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu zor günlerde millet olarak birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sel mağduru kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. Tıpkı Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi Kastamonu, Sinop ve Bartın için de bir olacağız, birlik olacağız. Böyle felaketlere karşı ülkece, tek vücut olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek zorundayız. Rabb'im oradaki tüm vatandaşlarımıza güç versin, bu afeti en kısa sürede atlatmayı nasip etsin" dedi. - SAMSUN

İlkadım'dan sel mağdurlarına yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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