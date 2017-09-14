İlk Yarıda Eşitlik Var

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



13. dakikada Wanderson'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Paulo'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



14. dakikada Wanderson'un ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



22. dakikada Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte topla buluşan Paulo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.



24. dakikada Clichy'nin hatasında topla buluşan Lukoki'nin ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



---KÜNYE---



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Stefan Johannesson xx, Fredrik Nilsson xx, Magnus Sjöblom xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xx, Gökhan İnler xx, Visca xx, Mossoro xx, Elia xx, Adebayor xx



Yedekler: Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Napoleoni, Mevlüt Erdinç, da Costa, Kerim Frei, Alparslan Erdem



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Ludogorets: Broun xx, Cicinho xx, Moti xx, Plastun xx, Batista xx, Goralski xx, Anicet xx, Dyakov xx, Lukoki xx, Farias xx, Paulo xx



Yedekler: Renan, Terziev, Sasha, Campanharo, Vasilev, Keşerü, Kovachev



Teknik Direktör: Dimitar Dimitrov



(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)