Ilgın'da Başkan Özlen'den 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü mesajı
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Ilgın'da Başkan Özlen'den 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü mesajı

Ilgın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ilgın'da Başkan Özlen'den 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü mesajı
15.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:04

Ilgın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özlen, ülkenin istiklaline ve istikbaline yapılan bu saldırının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Türk milletinin, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Özlen, "Türkiye bu zor günleri el ele vererek aşmayı, açılan yaraları sarmayı çok kısa süre içinde tamamlamıştır. Vatandaşlarımız nezdinde itibar görmeyen bu kalkışmaya ilk büyük tepkiyi iş dünyası vermiştir. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

Özlen, FETÖ kaynaklı hain darbe girişimine yüksek sesle ilk karşı çıkanlardan olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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