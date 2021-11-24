İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 24.11.2021/57

BALIKESİR (Habermetre) - TC BALIKESİR VALİLİĞİ İl Hıfzıssıhha Kurulu Karar Tarihi : 24. 11. 2021 Karar No : 2021/57 Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği Vali Hasan ŞILDAK Başkanlığında 24. 11. 2021 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlılığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 23. 11. 2021 tarih ve 1813974 sayılı yazıları doğrultusunda Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel huzurevi, yaşlı bakım merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinde ilimizin risk durumuna istinaden bir ay süre ile sabit vardiyaya geçilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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