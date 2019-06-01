Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi Mekke'de başladı.

Safa Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında "Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe" temasıyla düzenlenen toplantı, çekilen aile fotoğrafı ve Kur'an-Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Kadir gecesinde organize edilen toplantı, dün Mekke'de gerçekleşen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerinin ardından yapılıyor.

Teşkilatın 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen olağan zirve toplantısında liderler, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunları ele alacak.

Türkiye, bu toplantıyla 14-15 Nisan 2016'da İstanbul'da düzenlenen 13. İslam Zirvesi'yle birlikte üstlendiği İİT Zirve Dönem Başkanlığı görevini Suudi Arabistan'a devredecek.

Bakan Çavuşoğlu, çarşamba günü Cidde'de düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Türkiye'nin geçen 3 yıl teşkilat bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve Müslüman dünyasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin üye ülke temsilcilerine hitap etmişti.

Kaynak: AA