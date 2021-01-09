İHH'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
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İHH'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

09.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:30
İHH'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Elazığ İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi, yetim ve muhacir ailelere gıda kolisi, odun, kömür, kışlık kıyafet ve nakdi yardım yapıldı.

Elazığ İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi, yetim ve muhacir ailelere gıda kolisi, odun, kömür, kışlık kıyafet ve nakdi yardım yapıldı.

Elazığ İnsani Yardım Derneği, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere 32 ton odun, 600 torba kömür, 35 aileye kışlık kıyafet, 100 kişiye mont ayakkabı, 250 aileye gıda kolisi ve 20 bin lira yardımı gerçekleştirdi.

İHH Kovancılar Şube Başkanı Hüseyin Yılmaz, yaptığı açıklamada, kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yaşanan sıkıntılı süreçten dolayı ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Yıllardır yardıma muhtaç kim varsa dini, dili, ırkı fark etmeksizin en şeffaf bir şekilde ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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