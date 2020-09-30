İHA'nın haberi ses getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İHA'nın haberi ses getirdi

30.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:12
İHA'nın haberi ses getirdi

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bir arazinin kayalar oyularak turistik tesise dönüştürülmesi haberinin ardından Nevşehir Valiliği otel sorumluları hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bir arazinin kayalar oyularak turistik tesise dönüştürülmesi haberinin ardından Nevşehir Valiliği otel sorumluları hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

İhlas Haberi Ajansı tarafından gündeme getirilen ve "Kayalar oyuldu, butik otel olarak satışa sunuldu" haberinin ardından Nevşehir Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile otel sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Kayaların oyulduğuna ve butik otel yapıldığına" ilişkin haberlere yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

Söz konusu alan Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.11.1999 tarihli ve 1123 sayılı kararı ile tescil edilen I. Derece ve III. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup izinsiz ve kaçak olarak yapıldığı ve Kapadokya Alan Başkanlığından herhangi izin alınmadığı anlaşılmıştır.

Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili 28.09.2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

İHA'nın haberi ses getirdi
İHA'nın haberi ses getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Gülay Hazal Kaya Ebru Şallı Seda Sayan
Spor Sörloth Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHA'nın haberi ses getirdi - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 19:20:09. #1.14#
title