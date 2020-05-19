İftardan Sahura Yatırım Zirvesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İftardan Sahura Yatırım Zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehir merkezi ve ilçelerde yapacağı projeler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla iftardan sahura kadar süren bir toplantıda tek tek ele alındı.

İftardan Sahura Yatırım Zirvesi
19.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:03

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehir merkezi ve ilçelerde yapacağı projeler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla iftardan sahura kadar süren bir toplantıda tek tek ele alındı. Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Projeler tamamlandığında Kayseri'nin çehresi bir başka güzel olacak. Memduh Başkanımız Allah'ın izniyle bu projelerin altından kalkar" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'ndeki yatırım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre-Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

İftarla başlayan ve sahurla sona eren yatırım zirvesinde tüm katılımcılar maske taktı ve toplantı masasında sosyal mesafeye özen gösterildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ve gelecek yıllarda yapacağı tüm projeler tek tek ele alındı.

ÖZHASEKİ: BAŞKANIMIZIN LAKABI ATOM KARINCA

Toplantı sonrası açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaptı. Konuşmasında Başkan Büyükkılıç'ın çok çalışkan olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Başkanımızın projelerini tek tek gözden geçirdik. Bu yıl programda olanlar ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan ne kadar proje varsa hepsini tek tek ekrana yansıtarak uzun uzun teatilerde bulunduk. Kayseri'miz için çalışıyoruz. Değerli Başkanımızın eskiden beri 'Atom Karınca' diye bir sıfatı var. Yerinde duramaz. Çalışır ve koşturur. Bize de düşen değerli başkanımıza yardımcı olmak" dedi.

"KAYSERİ'NİN ÇEHRESİ DAHA DA GÜZEL OLACAK"

Toplantı süresince ele aldıkları projelerden bazıları hakkında bilgiler de veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Başkan Büyükkılıç'ın tüm bu projelerin altından rahatlıkla kalkacağını belirtti. Ankara nezdinde her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Özhaseki, "Erciyes dağında termal suyun çıkarılması, eğer olmazsa İncesu tarafındaki suyun ne kadar maliyetle Erciyes'e kazandırılacağı projesini konuştuk. O su geldiğinde Erciyes 12 ay turizme hizmet verecek. Bunun Kayseri ekonomisine ne kadar katkısı olacağını söylemeye gerek yok. Ardından Anayurt raylı sistem hattını konuştuk. Hava İkmal Millet Bahçesi'ni ele aldık. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesini konuştuk. Şimdi Sahabiye'de yeni proje ile yeni bir hayat başlıyor. İlçelerde yapılacak projeler de dahil yüzlerce projeyi tek tek ele aldık. Bunları yapmaya gücümüz yeter. Memduh Başkanımız bunların hepsinin altından kalkar. Allah'ın izniyle daha da fazlasını yapar. Bize de düşen yardımcı olmak. Ankara nezdindeki işleri takip ederek Büyükşehir Belediyesi'nin bir isteği varsa onun uğrunda koşmak. Kayseri'mizdeki bu uyum kültürü her zaman şehrimize pozitif olarak yansımıştır. Allah'ın izniyle bu projeler bittiğinde Kayseri'nin çehresi daha da güzel olacak. Yüzümüzün akıyla bu işlerin altından kalkacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Harun Tan Sinan Özen Sinem Kobal
Spor Fatih Terim Lionel Messi İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: İftardan Sahura Yatırım Zirvesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 12:03:43. #1.15#
title