İftar saatinde girdikleri telefon dükkanından böyle hırsızlık yaptılar
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İftar saatinde girdikleri telefon dükkanından böyle hırsızlık yaptılar

İftar saatinde girdikleri telefon dükkanından böyle hırsızlık yaptılar Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iftar saatlerinde bir telefon dükkanına giren hırsızlar 8 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

21.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:48

İftar saatinde girdikleri telefon dükkanından böyle hırsızlık yaptılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iftar saatlerinde bir telefon dükkanına giren hırsızlar 8 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dumlupınar Mahallesi Medeniyet Caddesinde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi. İftar saatlerini bekleyen hırsızlar Mehmet Çiçek'e ait iş yerinin kapısını tornavidayla açarak dükkana girdi. Hırsızlar, iş yerinde bulunan 8 bin liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

Kamera görüntülerinde 2 kişinin telefoncu dükkanına 2 defa geldikleri birinci denemede başarısız olunca ikinci denemede ellerindeki demir çubuk aletle kapıyı zorla açarak içeri girdikleri görüldü. İçeriye giren hırsızlardan biri direk kasanın olduğu bölüme diğeri de telefonların olduğu bölüme yönelerek telefonları alıyor. İçeride telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı alan hırsızlar dışarı çıkarak kayıplara karıştı.

Mağduriyetinin giderilmesini ve hırsızların yakalanmasını isteyen esnaf Mehmet Çiçek, "İftar saatinde iftarımı açmak için dükkanı kilitleyip eve gittim. Eve giderken burada kalıp eve gitmeyen esnaf komşularıma tembihlerken eve gittim. Hırsızlar beni bir hafta takip etmiş olacak ki tesadüfen esnaf komşularımız normal şartlarda dışarıda oturuyorlardı o saatlerde ama o gün bir esnaf arkadaşımız tava atığı için bir dukanın içinde hepsi bir araya gelerek iftar açmışlar bunu fırsata çeviren hırsızlar iş yerime girdiler. İş yerime giren hırsızlar bana ait ika edat sıfır telefon müşterilerime ait tamir için bıraktıkları 6 adet telefon ve çekmecede bulunan bir miktar parayı çaldılar. Yaklaşık 8 bin lira zararım var. Param olmadığı için telefonları çalınan müşterilerimin zararını da ödeyemiyorum telefon alıp satış da yapamıyorum. Zararımın giderilmesini istiyorum. Emniyetten gelen arkadaşlar parmak izi alarak konu hakkında araştırma yapıyorlar. Hırsızların bir an evvel bulunmalarını istiyorum" dedi.

İftar saatinde girdikleri telefon dükkanından böyle hırsızlık yaptılar

Kaynak: İHA

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