İETT'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde İETT 2020 Faaliyet Raporu, ret oylarında 4'te 3 çoğunluk sağlanamadığı için onaylanmış kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde İETT 2020 Faaliyet Raporu, ret oylarında 4'te 3 çoğunluk sağlanamadığı için onaylanmış kabul edildi.

İBB Meclisi, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında toplandı.

Faaliyet Raporunu meclise sunan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT'nin 2020 yılında 2 bin 154 özel halk otobüsü, 930 İstanbul Ulaşım A.Ş. aracı ve 3 bin 288 İETT otobüsü olmak üzere toplam 6 bin 372 araçla hizmet verdiğini söyledi.

Bilgili, otobüs filosunun ortalama 9 yıllık olduğu belirterek, otobüs filosunun yaşlanma sınırına yaklaştığına dikkati çekti.

Metrobüs hattında kullanılan araçlar hakkında da bilgi veren Bilgili, "Metrobüs filomuz geneli itibarıyla da 10 yaşındadır. Üstelik bazı araçlarımızın kilometreleri 2 milyona yaklaşmaktadır." diye konuştu.

Bilgili, İETT'nin son 10 yıl içerisindeki bilet fiyatlarının enflasyon ve döviz kuru karşısında gerilediğini ifade ederek, İstanbul'da şu anki şehir içi bilet fiyatlarının yetersiz olduğunu savundu.

Yolculuk sayıları hakkında da bilgiler paylaşan Bilgili şunları kaydetti:

"2020 yılında toplam 800 milyon yolcuya 16 buçuk milyon sefer ile hizmet vererek 460 milyon kilometre yol kat ettik. Pandemi nedeniyle İETT'nin yıllık yolculuk sayısı 2019 yılına göre 573 milyondan 353 milyona düşerek yaklaşık yüzde 40 azaldı. Yolculuk sayılarındaki düşüşe bağlı olarak yolculuk gelirleri de pandemi öncesinde yapılan iyileştirmeye rağmen yaklaşık yüzde 30 düşmüştür."

4'te 3 çoğunluk sağlanamadığı için onaylandı

Konuşmaların ardından Kalaycı, İETT Genel Müdürlüğü 2020 Faaliyet Raporunun 95 kabul oyuna karşılık 152 ret oyu aldığını bildirdi.

Kalaycı, belediye kanununa göre yetersiz bulunmakla birlikte ret oylarında 4/3 çoğunluk sağlanmadığı için İETT 2020 Faaliyet Raporunun onaylandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken