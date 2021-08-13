İdlib şehidi Şükrü Elibol için mevlit okutuldu
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İdlib şehidi Şükrü Elibol için mevlit okutuldu

İdlib şehidi Şükrü Elibol için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Alaçam ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için mevlit programı düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için mevlit programı düzenlendi.

Alaçam Öğretmenevi'nde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Kaymakam Fikret Zaman yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, milletin gönlünde daima yaşayacak, şehitlerimizi her zaman milletçe şükran ve minnetle yad edeceğiz. Aziz şehitlerimizin aileleri de devletimizin bizlere emaneti olduğunu unutmamalıdır" dedi.

Programa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Mehmet Öztürkçe, Halk Eğitim Müdürü Ersin İleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, siyasi parti başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

İdlib şehidi Şükrü Elibol için mevlit okutuldu
İdlib şehidi Şükrü Elibol için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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