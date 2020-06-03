İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığı...
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İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığı...

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:
03.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:36

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Mayıs tarihinde Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer aldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristin Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten Mazlum Garzan kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.

Ayrıca 2019 yılında Mardin Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yapılan DNA testi sonucunda gri listede yer alan sözde Fırat eyaleti Suruç/Bozova alan sorumlusu Serhat kod adlı Ahmet Korhan olduğu belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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