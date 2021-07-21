İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afrin'de.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

20 Temmuz 2021 Salı günü saat 12. 00'de Bakan Soylu, Afrin'de geçtiğimiz ay, YPG/PKK Terör Örgütü'nün hain saldırısına uğrayan Şifa Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, sonrasında bölgede bulunan İnsani Yardım Koordinasyon merkezini, Emniyet Yerleşkesini, Valilik Misafirhanesini ve Şehit Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin Özel Harekat Karargahı'nı ziyaret ederek orada bulunan Polis, Jandarma, görevli personel ve bölge halkı ile bayramlaştı.

Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği incelemeler ve ziyaretlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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