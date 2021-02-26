İç borçlanma stratejisi (1)
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İç borçlanma stratejisi (1)

26.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:32
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 116,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 128,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 116,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 128,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mart-mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 116,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 128,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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