İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün, saat kaçta?
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İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün, saat kaçta?

28.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:01
İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün, saat kaçta?

Yayınlandığı ilk gündem beri ilgi çekmeyi başaran İbo Show, her birbirinden değerli konukları ile muhteşem dakikalar yaratıyor. İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün, saat kaçta?

Her yayınlanan bölümü ile en çok konuşulan konular arasına giren İbo Show, 30 Ocak tarihinde yayınlanacak bölümü ile merak konusu oldu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen İbo Show 1990'lı yıllara damgasını vurdu. Peki, İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün, saat kaçta?

İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İzleyiciye konukları bazen eğlenceli, bazen hüzünlü dakikalar yaşatan İbo Show, her hafta farklı farklı konukları ağırlamaya devam ediyor. İbo Show, her Cumartesi, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Bu hafta 30 Ocak tarihinde yayınlanacak bölümde, birbirinden eğlenceli ve değerli konukları yer alacak.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Muazzez Ersoy,

Ali Sunal,

Bülent Serttaş,

Doğa Rutkay,

Oryantal Didem

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