İBB, "Sıfır Vaka" hedefini sürdürüyor
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İBB, "Sıfır Vaka" hedefini sürdürüyor

İBB, koronavirüs pandemisi sürecinde önemli bir sosyal belediyecilik örneği daha ortaya koydu.

İBB,
19.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:20

Başkan İmamoğlu'nun, "Herkesin mutlu olduğu sağlık kenti İstanbul" anlayışıyla alınan önlemler sayesinde İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde hastalığa yakalanan çıkmadı. Elde edilen "sıfır vaka" başarısı, dünya literatürüne geçti. Elde edilen başarıyla ilgili yazılan bir kitabın yanı sıra Avrupa'daki bilimsel dergilerde de yayınlar yapıldı. Konuyla ilgili çekilen belgesel ise yakın zamanda tüm medya ortamlarında gösterime girecek. Bu başarıya imza atan personeli kutlayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, "Sıfır vaka hedefimiz devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs pandemisi sürecinde ortaya koyduğu başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Alınan önlemler sayesinde İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde konuk olan yaklaşık 700 sakinin hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı. Dünyada, pandeminden dolayı gerçekleşen kayıpların en çok 65 yaş üstü kişilerde görüldüğü bir dönemde Darülaceze'de "sıfır vaka" yaşanması, dünyanın da dikkatini çekti. Avrupa'daki ciddi dergilerde konuyla ilgili makaleler yayınlandı. Çalışmalar, bir kitaba ve yakın zamanda tüm medya ortamlarında gösterime girecek bir belgesele de konu oldu.

"Sıfır vaka" başarısının ardındaki sır ise, yeni dönemde benimsenen, bilimsel ölçütlere dayalı insan merkezli sosyal belediyecilik yaklaşımı... Bilindiği gibi Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğüne dair ilk veriler, 11 Mart'ta kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak İBB, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun öngörülü tutumu sayesinde, Şubat ayı sonunda acil toplanarak, koronavirüs ile mücadelenin yol haritasını karara bağladı. Alınan kararları hiç zaman kaybetmeksizin uygulamaya geçirmeye başladı. Önlemlerin erkenden alınması sayesinde 65 yaş üstü hastalarda görülen büyük kayıplar, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nün konuk ettiği yurttaşlar arasında yaşanmadı.

İBB, hem başarıyı ödüllendirmek hem de yeniden tırmanışa geçen vakalara yönelik motivasyon sağlamak amacıyla personelin onuruna özel yemek düzenledi. Düzenlenen organizasyona, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, İBB İstanbul Darülaceze Müdürü Oktay Özten ile çok sayıda personel iştirak etti.

ŞENGÜL ALTAN ARSLAN: "SAĞLIK KENTİ İSTANBUL VİZYONUYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Düzenlenen programda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Herkesin mutlu olduğu sağlık kenti İstanbul" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Pandemi'nin başladığı tarihten günümüze geçen süreyi başarıyla tamamladıklarını ve "sıfır vaka" hedeflerinin devam ettiğini ifade eden Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pandemiyle olan ilk altı aylık dönemi başarıyla geride bıraktık; Ancak henüz bir şey bitmedi. Önümüzdeki günler de çok parlak gözükmüyor.Aynı şevk ve kararlılıkla hareket ettiğimiz sürece bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. O çerçevede işinin sınırlarını aşarak gönlünün emeğiyle özverisini ortaya koyan ve bu sürece sahip çıkan tüm çalışma arkadaşlarıma ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepimiz sonuçta aynı amaç için hareket ediyoruz. Sadece sorumluluk alanlarımız farklı. Dolayısıyla hiçbirimizin emeği birbirinden üstün değil çünkü sizler o emeği ortaya koymazsanız bu başarı çıkmaz. O yüzden herkese teşekkür ediyorum."

ÖNDER YÜKSEL ERYİĞİT: "SIFIR VAKA İLE DÜNYA LİTERATÜRÜNE GEÇEN BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit de Türkiye'de ilk resmi vakanın 10 Mart'ta duyurulmuş olmasına rağmen, Başkan İmamoğlu'nun vizyonerliği ile 25 Şubat'ta acil toplanarak çalışmalara başladıklarını söyledi. Hızlı bir şekilde acil eylem planları oluşturup uygulamaya geçtiklerini belirten Eryiğit, şöyle devam etti:

"Biz biliyorduk ki bu virüs belli bir yaş grubu olanlar ile kronik hastalığı bulunanları etkiliyordu. Öncelikli önlemlerimizden olan ziyaret kısıtlaması, riskin yüksekliğinden dolayı 11 Mart itibarıyla tam izolasyona döndü. Kişisel hak ve özgürlükler itibarıyla bu uygulama bir eleştiri alsa da bugün ne kadar güzel ne kadar doğru bir uygulamayı hayata geçiren kişiler olduğumuzu hep birlikte gördük. "Sıfır vaka" ile dünya literatürüne geçen bir başarıya imza attınız. "

İBB İstanbul Darülaceze Müdürü Oktay Özten de yapmış olduğu konuşmada, "Yaptığımız toplantılar neticesinde 47 Maddelik bir tedbir planı hazırladık ve bu bu planı uygulamak çok zordu. Ancak bugün altı ay öncesinde başlamış olduğumuz iyileştirme programının ilk ayağını başarıyla gerçekleştirip ortak bir başarıyı paylaşıyoruz. Altı ay öncesinde yapmış olduğumuz acil eylem planında uyan bizimle birlikte hareket ederek eş güdüm ve koordinasyonla Darülaceze sakinlerimizi pandemiden koruyan bütün personelimize çok teşekkür ediyorum."

YAKLAŞIK 700 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde yaklaşık 700 yaşlı, hasta ve engelliye; sağlık ve sosyal bakımın tümünü kapsayan kurumsal bakım hizmetleri 365 gün 24 saat ücretsiz veriliyor. Sakinlerin sağlık profillerine bakılarak, 72 yaş ortalamasının üzerinde oldukları, tamamına yakınının kronik hastalıklardan ve diğer rahatsızlıklardan dolayı risk grubunda bulundukları, ayrıca bazı sakinlerin birden fazla kronik rahatsızlık ile pandemide en riskli grup içinde oldukları belirlenmişti.

Kaynak: Bültenler

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