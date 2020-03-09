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İBB Meclisinde "Engin Özkoç" gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı olağan meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki göstermesi üzerine İYİ Parti ve CHP grubunun meclis üyeleri...

09.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:10
İBB Meclisinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı olağan meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki göstermesi üzerine İYİ Parti ve CHP grubunun meclis üyeleri AK Parti grubu meclis üyelerinin üzerine yürüdü.


İBB Mart ayı olağan meclis toplantısı İBB'nin Saraçhane'de bulunan merkezinde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Meclise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Mecliste gündem dışı konuşmalarda söz hakkı alan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu konuşmasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.


Göksu konuşmasında, "Bu toprakların ruhu ve değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyan CHP grup başkan vekili şahsın, ülkemiz için büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesi veren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği ve aslında tam da kendisini tanımladığı; o çirkin ifadeleri bu mecliste tekrar tekrar kendisine iade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın isim vermeden, ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu seviyesiz şahsın davranışı, "vatan haini" denildiğinde "burada" diye ayağa kalkan bir psikolojinin sonucudur" sözlerine yer verdi.


Bunun üzerine İYİ Parti ve CHP grup meclis üyeleri oturdukları yerlerden kalkarak AK Partili meclis üyelerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine mecliste gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik diğer meclis üyelerinin de araya girmesi ile yatıştırıldı. Meclis gündem dışı konuşmalar ile devam etti. Öte yandan meclisin devamında İstiklal Marşı okunurken CHP meclis üyeleri bir süre kalkmadığı görüldü. Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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