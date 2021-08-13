Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı
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Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı

Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araç yol kenarındaki tarım arazine girerek durabilirken, hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araç yol kenarındaki tarım arazine girerek durabilirken, hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Bolvadin çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.M. (21), idaresindeki 03 KA 203 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hurdaya dönen otomobilden çevredekilerin yardımı ile yaralı olarak çıkan sürücü O.M.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı
Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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