Hukuk fakültesi öğrencilerine "Görgü ve Nezaket Kuralları" semineri

27.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:45

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Zafer İşeri'yi konuk etti. Hukuk Fakültesi Öğrencilerine "Meslekte Görgü ve Nezaket Kuralları" konulu semineri sunan Zafer İşeri, öğrencilerle mesleki deneyimini paylaştı.



HKÜ Hukuk Amfide gerçekleşen programda, Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin mesleğe başladığı andan itibarenuygulayacakları görgü ve nezaket kurallarının önemi anlatıldı. Meslekteki Görgü ve Nezaket kuralları sunumunu gerçekleştiren Av. Zafer İşeri, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsetti. Geleceğin Hukukçularına samimi bir dille sunumunu anlatan İşeri, meslekteki altın kuralları öğrencilerle paylaştı. Yoğun ilgiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, mesleki etik konusunda bilgilendirildi.



"Toplumsal yönlendirmeler nezaket ve görgüden uzaklaştırıyor"



Geleceğin hakim, savcı ve avukat adaylarına meslekteki görgü, nezaket kurallarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Av. Zafer İşeri: "İnsanların hücreleri ve DNA'sı itibariyle nazik ve görgülü insanlarız, ancak bu öğrenilebilecek olan bir davranış. Toplumsal yönlendirmeler insanları nezaket ve görgüden uzaklaştırıyor. Medya, basın ve görsel alanlar bu anlamda olumsuz etkiler bırakıyor" dedi.



Hukukçulara mesleğin altın kuralları anlatıldı



Mesleki başarılara ulaşmak için altın kurallardan bahseden Zafer İşeri: "Yıldızları hedefleyin ıskalarsanız kendinizi en kötü güneşte veya ayda hissedersinÜlkemizde eğitim ve öğretimin sınırı yoktur. Bizim mesleğimiz açısından da 'ay olur günü beslemez gün olur yılı besler' diye bir söz var. Bu söz avukatlık mesleği için söylenebilir. Meslek hayatınızın başlarındaki zorluklar asla ürkütmezsin yıldırmasın" ifadelerini kullandı.



Mesleki etik kurallarının anlatıldığı ve görgü, nezaket kurallarının detaylıca konuşulduğu programa katılımcıların ilgisi yoğun oldu.Meslekte çevre edinme ve insanlarla iletişim kurma konusunda tavsiyelerde bulunan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Zafer İşeri'ye seminer sonunda HKÜ Hukuk Fakültesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Enver Bozkurt tarafından plaket takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA