Hudeyde'de Yeniden Düzenleme BM Gözetiminde Olmalı"

Yemen'in kuzeyindeki Hudeyde'de Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert, bölgedeki yeniden düzenleme sürecinin ancak BM gözetiminde olursa güvenilir olacağını belirtti.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Cammaert, Husilerin, Hudeyde limanını yerel Sahil Güvenlik güçlerine teslim ettiğini açıklamasının ardından RCC'de yer alan Husi temsilcilerle toplantı düzenledi.

Yemen konulu müzakereler sonucu bu ay içinde İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmaya işaret eden Cammaert, Stockholm Anlaşması'nın uygulanmaya başlanması yönünde sarf edilen çabalardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Cammaert, güven oluşturucu önlemler ile anlaşmanın uygulanmasının eş zamanlı şekilde olması gerektiğini vurgulayarak, "Yeniden düzenleme süreci, ancak BM ile tüm tarafların denetiminde ve Stockholm Anlaşması'yla uyumlu olursa güvenilir olur." ifadesini kullandı.

Komitedeki Husi temsilciler, Cammaert'e, bölgedeki yeniden düzenleme konusunda gerçekleştirilen önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Sana-Hudeyde arasındaki insani yardım koridorunun açılmaması

Öte yandan Cammaert, başkent Sana ile Hudeyde arasında acil insani yardım koridorunun açılmaması karşısında hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Cammaert, Husi yetkililere, RCC'nin ilk toplantısında, Sana ve Hudeyde arasında insani yardımların bölgeye girebilmesi için koridor açılması konusunda mutabık kalındığını hatırlatarak, taraflar arasında güven inşa edilmesini sağlayacak fırsatların kaçırılması yüzünden hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Açıklamada ayrıca General Cammaert'in Ocak 2019'un başında RCC ile ikinci bir toplantı düzenlemekte kararlı olduğu aktarıldı.

İsveç'teki müzakereler ve Hudeyde ateşkesi

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RRC), 6-13 Aralık tarihlerinde İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetimde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerde alınan kararlar sonucu oluşturulmuştu.

RRC'nin görevi, bölgede sağlanan ateşkesin yanı sıra Hudeyde limanı ve kentindeki Yemen hükümeti ve Husilere ait birliklerin daha önce mutabık kalınan bölgelere çekilmesini denetlemek olarak belirlenmişti.

RCC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de geçen çarşamba günü başlamış ve cuma günü sona ermişti. BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğindeki komitede, Husiler ile hükümet güçlerinden 3'er temsilci bulunuyor.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuş, Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Geçen cumartesi Husiler Hudeyde limanından çekilme operasyonunun ilk aşamasını uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Öte yandan hükümet tarafı ise söz konusu çekilmeyi yalanlamış ve Husilere bağlı milislere sahil koruma ekiplerine ait üniformalar giydirildiğini bunun Stokholm'daki Hudeyde anlaşmasını bariz bir atlatma girişimi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA