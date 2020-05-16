Huawei Bir Ceza Daha Yedi: ABD'den Yarı İletken Engeli Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Huawei bir ceza daha yedi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Huawei bir ceza daha yedi. Firmanın uzun bir süredir ABD ile arasının bozuk olduğu biliniyordu. İşte Huawei'nin yediği yeni ceza ile ilgili detaylar.

Çinli teknoloji devi Huawei bir zamanlar Google ve diğer destekleri alabiliyordu. ABD tarafından verilen bir ceza ile birlikte, hem Google hizmetlerinden hem de Android işletim sisteminden engellendi. Bu durum, çıkarılacak yeni akıllı telefonların Huawei markalı ise Google servislerinden uzak kalmasına neden oldu. Şimdi ise şirkete yeni bir ceza verildi.

Huawei yarı iletken cezası aldı

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS) bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korunmak için Huawei'ye daha fazla ceza vereceklerini söyledi. Oysa ki bundan kısa bir süre önce yine ABD yetkilileri ve Donald Trump Huawei ile ilgili cezaların askıya alınabileceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "ABD teknolojisinin ABD ulusal güvenliği ve dış politikadaki menfaatlerine karşı olan zararlı faaliyetleri mümkün kılmasını engellemek için Huawei ve HiSilicon tarafından sömürülen kurallarımızı düzeltmeliyiz." ifadelerine yer vererek ABD'nin Huawei'ye kızgın olduğunu gösterdi. ABD'nin, yarı iletken teknolojisi konusunda Huawei firmasını engelleyeceği açıkça ortada.

Muhtemelen ilerleyen dönemlerde ABD ve Huawei arasındaki gerginlik giderek artacak. Bu nedenle firmaya verilen cezaların da artış göstereceğini söyleyebiliriz. Sizce Huawei ve ABD arasındaki gerginlik nereye doğru gidiyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.