Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı

Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir grup gösterici, Yasama Meclisi binasını bastı

Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı

Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yüzleri maskeli ve başları kasklı yüzlerce kişi, Hong Kong'da Yasama Meclisi'ni bastı.

Kent yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümü nedeniyle binlerce kişi Meclis binası önünde toplanırken öfkeli kalabalık camları ve kapıları kırarak içeri girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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