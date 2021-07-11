Hollanda'da gazeteci Vries'e saldırı: 21 yaşındaki rapçi Delano G.'nin gözaltı süresi uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Hollanda'da gazeteci Vries'e saldırı: 21 yaşındaki rapçi Delano G.'nin gözaltı süresi uzatıldı

Hollanda'da gazeteci Vries'e saldırı: 21 yaşındaki rapçi Delano G.'nin gözaltı süresi uzatıldı
BBC - Haberler | Dünya

Hollanda'da geçen Salı akşamı ülkenin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden Peter R de Vries'e saldırıda bulunduğu şüphesiyle yakalanan alınan 21 yaşındaki rap şarkıcısı Delano G. ile kaçmasına yardımcı olan suç ortağının gözaltı süreleri uzatıldı.

Hollanda'da geçen Salı akşamı ülkenin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden Peter R de Vries'e saldırıda bulunduğu şüphesiyle yakalanan alınan 21 yaşındaki rap şarkıcısı Delano G. ile kaçmasına yardımcı olan suç ortağının gözaltı süreleri uzatıldı.

Küçük yaştan itibaren çeşitli suçlara bulaşan Gelano D.'nin kuzeninin, gazeteci saldırısı ile ilişkilendirilen organize suç örgütü lideri Ridouan Taghi'nin adamı olduğu öne sürülüyor.

Güvenlik ve yargı konularında uzmanlaşan, Hollanda'nın en tanınmış gazetecilerinden biri olan de Vries, Salı akşamı Amsterdam'da konuk olduğu bir televizyon programından çıkışta saldırıya uğramıştı.

Yakın mesafede kafasına 5 el ateş edilen ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren 64 yaşındaki gazetecinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın ardından, aynı akşam 21 yaşındaki Gelano D. ile 35 yaşındaki Polonya uyruklu Kamil E., Amsterdam - Lahey otoyolundaki bir araçta yakalandı.

Savcılığa göre, Peter R de Vries saldırısının tetikçisi Gelano D.'ydi. Polonyalı zanlı ise, onun kaçmasına yardım etti.

Hafta sonu hakim karşısına çıkan zanlıların gözaltı süresi, 2 hafta saha uzatıldı. Zanlıların avukatları dışında dış dünya ile ilişki kurmalarına izin verilmiyor.

Hollanda medyasına göre saldırının tetikçisi olduğu belirtilen Gelano D., olayla ilişkilendirilen kokain kaçakçısı Ridouan Taghi'nin adamlarından biri ile yakın akraba.

Hollanda'da 2015 yılında ortaya çıkarılan bir cephanelik nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ve organize suç örgütü lideri Taghi'nin adamı olduğu belirtilen Jaoudad W. İle Gelano D.'nin kuzen oldukları ortaya çıktı.

Karayipler'de Hollanda'ya bağlı Curaçao'da doğan Gelano D., küçük yaşta ailesiyle birlikte Hollanda'ya gelmişti. Hollanda'da televizyondaki müzik yarışmalarına katılan ve rap dalında isim yapmak isteyen Gelano D., bu amaçla birkaç yıl önce kendi müzik şirketini kurdu.

Ancak genç yaşta bulaştığı suç geçmişi, müziğin önüne geçti. 17 yaşındayken çocuk mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. İki büyük sokak soygunu, gasp, 5 ev içi hırsızlık, bir hırsızlık girişimi ve şiddet suçlarından sık sık polisle karşı karşıya gelen D., uzun süre çocuk deneyimli serbestlik servisinin gözetiminde kaldı.

Saldırı sonrası Gelano D.'nin olay yerinde kaçmasına yardımcı olan Polonya uyruklu Kamil E.'nin de, ülkesinde sık sık suça karışan bir kişi olduğu aktarılıyor. Polonya medyasına göre, hırsızılık ve soygundan sabıkası bulunuyor.

Gelano D.'nin yetiştiği Tiel kasabasında yaşayan Kamil E.'nin, olaydan 4 gün önce ateşli silahla tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığı ancak silah bulunamadığı için bir gece nezarethanede kaldıktan sonra salıverildiği belirtiliyor.

Savcılık, her iki zanlının da Ridouan Taghi ve organize suç örgütleri ile bağlantısı üzerinde duruyor.

BBC
Mutlulukları kısa sürdü! Büyük umutlarla korona yasaklarını kaldıran Hollanda'da kabus yeniden başladı
Mutlulukları kısa sürdü! Büyük umutlarla korona yasaklarını kaldıran Hollanda'da kabus yeniden başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Fatih Terim Alper Yılmaz Lionel Messi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hollanda'da gazeteci Vries'e saldırı: 21 yaşındaki rapçi Delano G.'nin gözaltı süresi uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 15:10:54. #1.15#

title