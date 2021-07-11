Hollanda'da gazeteci Vries'e saldırı: 21 yaşındaki rapçi Delano G.'nin gözaltı süresi uzatıldı

Hollanda'da geçen Salı akşamı ülkenin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden Peter R de Vries'e saldırıda bulunduğu şüphesiyle yakalanan alınan 21 yaşındaki rap şarkıcısı Delano G. ile kaçmasına yardımcı olan suç ortağının gözaltı süreleri uzatıldı.

Hollanda'da geçen Salı akşamı ülkenin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden Peter R de Vries'e saldırıda bulunduğu şüphesiyle yakalanan alınan 21 yaşındaki rap şarkıcısı Delano G. ile kaçmasına yardımcı olan suç ortağının gözaltı süreleri uzatıldı.

Küçük yaştan itibaren çeşitli suçlara bulaşan Gelano D.'nin kuzeninin, gazeteci saldırısı ile ilişkilendirilen organize suç örgütü lideri Ridouan Taghi'nin adamı olduğu öne sürülüyor.

Güvenlik ve yargı konularında uzmanlaşan, Hollanda'nın en tanınmış gazetecilerinden biri olan de Vries, Salı akşamı Amsterdam'da konuk olduğu bir televizyon programından çıkışta saldırıya uğramıştı.

Yakın mesafede kafasına 5 el ateş edilen ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren 64 yaşındaki gazetecinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın ardından, aynı akşam 21 yaşındaki Gelano D. ile 35 yaşındaki Polonya uyruklu Kamil E., Amsterdam - Lahey otoyolundaki bir araçta yakalandı.

Savcılığa göre, Peter R de Vries saldırısının tetikçisi Gelano D.'ydi. Polonyalı zanlı ise, onun kaçmasına yardım etti.

Hafta sonu hakim karşısına çıkan zanlıların gözaltı süresi, 2 hafta saha uzatıldı. Zanlıların avukatları dışında dış dünya ile ilişki kurmalarına izin verilmiyor.

Hollanda medyasına göre saldırının tetikçisi olduğu belirtilen Gelano D., olayla ilişkilendirilen kokain kaçakçısı Ridouan Taghi'nin adamlarından biri ile yakın akraba.

Hollanda'da 2015 yılında ortaya çıkarılan bir cephanelik nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ve organize suç örgütü lideri Taghi'nin adamı olduğu belirtilen Jaoudad W. İle Gelano D.'nin kuzen oldukları ortaya çıktı.

Karayipler'de Hollanda'ya bağlı Curaçao'da doğan Gelano D., küçük yaşta ailesiyle birlikte Hollanda'ya gelmişti. Hollanda'da televizyondaki müzik yarışmalarına katılan ve rap dalında isim yapmak isteyen Gelano D., bu amaçla birkaç yıl önce kendi müzik şirketini kurdu.

Ancak genç yaşta bulaştığı suç geçmişi, müziğin önüne geçti. 17 yaşındayken çocuk mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. İki büyük sokak soygunu, gasp, 5 ev içi hırsızlık, bir hırsızlık girişimi ve şiddet suçlarından sık sık polisle karşı karşıya gelen D., uzun süre çocuk deneyimli serbestlik servisinin gözetiminde kaldı.

Saldırı sonrası Gelano D.'nin olay yerinde kaçmasına yardımcı olan Polonya uyruklu Kamil E.'nin de, ülkesinde sık sık suça karışan bir kişi olduğu aktarılıyor. Polonya medyasına göre, hırsızılık ve soygundan sabıkası bulunuyor.

Gelano D.'nin yetiştiği Tiel kasabasında yaşayan Kamil E.'nin, olaydan 4 gün önce ateşli silahla tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığı ancak silah bulunamadığı için bir gece nezarethanede kaldıktan sonra salıverildiği belirtiliyor.

Savcılık, her iki zanlının da Ridouan Taghi ve organize suç örgütleri ile bağlantısı üzerinde duruyor.