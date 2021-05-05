HIS Travel, yeni turizm projesi "Endonezya Dostu"nu hayata geçirdi

Japonya merkezli HIS Travel'in İstanbul ofisi, Türkiye'de yaşayan Endonezyalıların her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı "Endonezya Dostu (Kawan Indonesia)" projesini hayata geçirdi.

Japonya merkezli HIS Travel'in İstanbul ofisi, Türkiye'de yaşayan Endonezyalıların her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı "Endonezya Dostu (Kawan Indonesia)" projesini hayata geçirdi.

HIS Travel'den yapılan açıklamaya göre, "Kawan Indonesia"; eğitim, iş ve turizm odağında Türkiye'ye ilgi duyan Endonezyalıların ülkeyi daha yakından tanımalarını ve seyahat ihtiyaçları için tam kapsamlı hizmet alabilmelerini hedefliyor.

Türkiye ile Endonezya arasında devam eden güçlü ikili ilişkilere katkıda bulunmak için önemli adımlardan olan proje, Türk üniversitelerinde okuyan öğrencilerden buradaki şirketlerde görev alan çalışanlara kadar ülkede yaşayan Endonezyalılara profesyonel bir ekiple kendi dillerinde tam kapsamlı seyahat danışmanlık hizmeti verecek.

Uzun zamandır Endonezya pazarında çalışan, bu kültürü çok iyi bilen profesyonel bir ekibin desteği ile uçak bileti, otel rezervasyonu, paket turlar, araç kiralama ve transfer, toplantı ve organizasyon gibi tüm seyahat ihtiyaçlarına "Kawan Indonesia" ile çözümler sunulacak.

İlk iş birliği Endonezyalı Öğrenci Topluluğu ile gerçekleşti

"Kawan Indonesia"nın ilk iş birliği ise Türkiye'de yaşayan Endonezyalı Öğrenci Topluluğu ile oldu.

Kapadokya'da gerçekleşen yılın ilk genel kurul toplantısının ana sponsoru olan "Kawan Indonesia", toplantı sonrasında Endonezyalı Öğrenci Topluluğu ile birlikte çalışma anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte "Kawan Indonesia", Endonezyalı öğrencilerin her türlü seyahat ihtiyaçlarını destekleyecek.

İlerleyen zamanlarda Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerde yer alarak iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak, "Kawan Indonesia"nın en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan