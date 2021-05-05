HIS Travel, yeni turizm projesi "Endonezya Dostu"nu hayata geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HIS Travel, yeni turizm projesi "Endonezya Dostu"nu hayata geçirdi

HIS Travel, yeni turizm projesi 'Endonezya Dostu'nu hayata geçirdi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Japonya merkezli HIS Travel'in İstanbul ofisi, Türkiye'de yaşayan Endonezyalıların her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı "Endonezya Dostu (Kawan Indonesia)" projesini hayata geçirdi.

Japonya merkezli HIS Travel'in İstanbul ofisi, Türkiye'de yaşayan Endonezyalıların her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı "Endonezya Dostu (Kawan Indonesia)" projesini hayata geçirdi.

HIS Travel'den yapılan açıklamaya göre, "Kawan Indonesia"; eğitim, iş ve turizm odağında Türkiye'ye ilgi duyan Endonezyalıların ülkeyi daha yakından tanımalarını ve seyahat ihtiyaçları için tam kapsamlı hizmet alabilmelerini hedefliyor.

Türkiye ile Endonezya arasında devam eden güçlü ikili ilişkilere katkıda bulunmak için önemli adımlardan olan proje, Türk üniversitelerinde okuyan öğrencilerden buradaki şirketlerde görev alan çalışanlara kadar ülkede yaşayan Endonezyalılara profesyonel bir ekiple kendi dillerinde tam kapsamlı seyahat danışmanlık hizmeti verecek.

Uzun zamandır Endonezya pazarında çalışan, bu kültürü çok iyi bilen profesyonel bir ekibin desteği ile uçak bileti, otel rezervasyonu, paket turlar, araç kiralama ve transfer, toplantı ve organizasyon gibi tüm seyahat ihtiyaçlarına "Kawan Indonesia" ile çözümler sunulacak.

İlk iş birliği Endonezyalı Öğrenci Topluluğu ile gerçekleşti

"Kawan Indonesia"nın ilk iş birliği ise Türkiye'de yaşayan Endonezyalı Öğrenci Topluluğu ile oldu.

Kapadokya'da gerçekleşen yılın ilk genel kurul toplantısının ana sponsoru olan "Kawan Indonesia", toplantı sonrasında Endonezyalı Öğrenci Topluluğu ile birlikte çalışma anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte "Kawan Indonesia", Endonezyalı öğrencilerin her türlü seyahat ihtiyaçlarını destekleyecek.

İlerleyen zamanlarda Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerde yer alarak iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak, "Kawan Indonesia"nın en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da Covid-19 test çubuklarının yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı
Endonezya'da Covid-19 test çubuklarının yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HIS Travel, yeni turizm projesi "Endonezya Dostu"nu hayata geçirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:24:39. #1.14#

title