Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı
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Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı

30.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:51
Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı

Hırvatistan'da dün meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.

Hırvatistan'da dün meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.

Hırvatistan'da dün meydana gelen depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başlamış ekipler çalışmalarını sürdürmüştü. Depremin meydana geldiği Petrinja'nın Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, Hırvat medyasına yaptığı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. Oldukça şiddetli olan artçı sarsıntıda Belediye Başkanı ve Hırvat basın mensuplarının yaşadığı korku ve endişe kameralara anbean yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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