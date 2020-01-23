Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı - Haberler

Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 16 kişi yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

23.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:02
Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı

'te hırsızlık şüphelisi 16 kişi yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.


Şahinbey İlçe Devriye ekipleri tarafından hırsızlık suçlarını aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Eyüpoğlu Mahallesi'nde 1 adet oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs, Bülbülzade Mahallesi'nde elektrikli motosiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli şahıs, Üçoklar Mahallesi'nde oto teybi hırsızlığı yapan 1 şüpheli şahıs ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 12 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan toplam 16 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri