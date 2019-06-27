Hırdavat sektörü bir araya geliyor

4. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde sektörü ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, üretimin, ihracatın ve sanayinin hacminin artırılmasına yönelik özel fırsatlar sunma amacıyla kapılarını açacak. 12 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda etkin sonuçlar alınabilmesi için; yurt dışı ve yurt içi ziyaretçi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış ekiple, hedef ülke ve hedef sektör eşleştirmeleri yapılarak doğru ve sağlıklı iletişim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Proje Müdürü Zülküf Karadayı, fuarın her yıl yaklaşık iki kat büyüyerek bütün sektörü kucaklayan bir proje olarak ilerlediğini kaydetti. Karadayı şöyle konuştu, "Türkiye, stratejik konumu ve ticari vizyonu sebebiyle, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'nun merkezinde, üreticileri ve alıcıları kolaylıkla bir araya getirebilme avantajı ile kendi başına gelecek vaat eden pazar olmakla birlikte, komşu ülkeler de göz önüne alındığında çok büyük bir pazara erişim olanağı sunuyor. Bu bakımdan fuarımız yurt içi tedarikçi ve toptancılar açısından bir toplanma yeri olduğu gibi yurt dışı ile Türkiye ve çevresi açısından da önemli bir buluşma noktası haline geldi."

Üretim yapan büyük, küçük ve orta ölçekli firmalar için dış pazarlara açılma imkanı nitelikli fuarlardan geçtiğini ifade eden Zülküf Karadayı, 4. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'nın,dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve satın alma yetkilileri ile buluşma fırsatı, yeni pazarlar, yeni hedef ülkeler, yüksek iş hacmine anında erişim olanağı, nitelikli ziyaretçi ile geniş networking imkanı sağlayacağını söyledi. Endüstriyel yelpazesiyle daha geniş müşteri portföyüne erişim olanağı sunan, üretim verimliliğini artıracak nitelikli ziyaretçilerin, rekabeti artırmayı hedefleyen büyük, küçük ve orta boy işletmelerin Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelerek fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

62 ülke 150 şehirden 9 bin 215 profesyonel ziyaretçi

4 gün boyunca toplamda 9 bin 215 ziyaretçiyi ağırlayan 2019 Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarında Irak, Libya, Çin, Cezayir, Kıbrıs, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Ukrayna, İsrail, Fas, Rusya, Lübnan, Bulgaristan, Kazakistan, Tunus, Yunanistan, İngiltere, Almanya, Sırbistan, Suriye, Azerbaycan, Belçika, Mısır, Hindistan, Afganistan, Arnavutluk, Filistin, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Kuzey Kore, Hollanda, Tayvan, Özbekistan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa gibi ülkelerden katılımcılar bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA