Hira ile Elasu yan yana defnedildi

Antalya'da babaları Göksel Akşeker tarafından öldürülen 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Anne Şura Akkök Akşeker, "Ailesi seni öldüreceğiz sıra sende diyorlar. Gelsinler ben buradayım ben 2 evlat vermişim ben ölmüşüm çok mu" diyerek tepkisini dile getirdi



KAHRAMANMARAŞ - Antalya'da babaları Göksel Akşeker tarafından öldürülen 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'nun cenazeleri Kahramanmaraş'ta düzenlenen töreninin ardından yan yana toprağa verildi.

Antalya'nın Aksu İlçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevi firarisi baba Göksel Akşeker, çocukları 3 yaşındaki Hira ve 5 yaşındaki Elasu'yu tabancayla kafalarına tek kurşun sıkarak öldürmüş, Göksel Akşeker, aynı tabancayla da kendi kafasına sıkarak intihar etmişti.

Yapılan incelemelerin ardından çocukların cenazeleri karayolu ile memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında ardından iki kardeşin cenazesi Hasancıklı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoçi, Kahramanmaraş Asayiş Müdürü Ertuğrul Güler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayı vatandaş katıldı.

"Adalet yerini bulsun"

Cenaze töreni öncesi konuşan anne Şura Akkök Akşeker, adalet çağrısında bulunarak, Göksel Akşeker'in 2 buçuk ay önce cezaevinden tahliye edildiğini söyleyip kendisini yanına yanına çağırdığını belirterek, "Çocuklarımı göreceğim diyor, eğer gelmezsen ben oraya getirtme diyerek tehdit etti, beni iyiliklerle şunlarla bunlarla kandırdı. Bende götürdüm çocuklarımı gösterdim, ondan sonra beni eve kapattı 2 kız çocuğumun gözünün önünde bana silahla vurdu, 6 saat boyunca işkence yaptı darp etti. Günlerce yoğun bakımda kaldım. ve sonra ailesi destek çıktı bu adama, sakladılar yardım ettiler. Nasıl bir cani, nasıl bir sapık, uyuşturucu bağımlısı olduklarını bildikleri halde, benim yavrularımı katlettiler" dedi.

Antalya Aksu ilçesinde, evi Gülseren Akşeker'in Celalettin Akşeker ile kiraladığını 'bunu kimseye söylemeyin başım yanar' dediğini söyleyen Akşeker,

"Senin başın yanacak. Benim o 2 meleğimin 2 fidanımın kanı yerde kalmayacak Gülseren Akşeker. Sonra, günlerce tehdit aldım ben, hiç birisini dikkate almadım gidip şikayet ettim, tehdit ediliyorum ailesi tarafından dedim. ve ben dün çocuklarımın cenazesini morgtan alamadım. Ailesi hepsi benim üzerime saldırdı, beni öldürmeye kalktılar. Ben yinede ayakta durmaya çalıştım. Ben çocuklarımı akşamüstü aldım cenazesini. İlk önce o caninin cenazesi çıktı o morgtan.Olan benim 2 yavruma oldu. Annelerine hasret gittiler, benim küçük kızımın gözleri açık gitti. Kim yardım ve yataklık yaptıysa artık yeter. Adalet yerini bulsun. Kimse kimseye şiddet uygulamasın ve ben hala tehdit ediliyorum ailesi tarafından. Seni öldüreceğiz sıra sende diyorlar. Gelsinler ben buradayım ben 2 evlat vermişim ben ölmüşüm çok mu" diye konuştu.

Bu arada, çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker'in cenazesi de Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.