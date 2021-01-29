Hindistan'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında patlama

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki İsrail büyükelçiliğinin yakınında küçük çapta meydana gelen patlamada 4-5 aracın hasar gördüğü duyuruldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki İsrail büyükelçiliğinin yakınında küçük çapta patlama meydana geldi. Yeni Delhi Polis Departmanı, patlamanın el yapımı bombadan (IED) olabileceğini açıkladı. Olay yerine gelen üç itfaiye aracı ile Ulusal Güvenlik Görevlisi ve Ulusal Soruşturma Dairesi ekipleri sevk edildi. Patlama, Başbakan Narendra Modi'nin ikametgahının yakınında Dr. APJ Abdul Kalam Yolu üzerindeki İsrail Büyükelçiliği yakınında meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamada diplomatik merkezin yakınına park edilmiş araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı