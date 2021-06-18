Hindistan'da sahil güvenlik, Portekiz bandıralı gemideki petrol sızıntısı nedeniyle alarma geçti
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Hindistan'da sahil güvenlik, Portekiz bandıralı gemideki petrol sızıntısı nedeniyle alarma geçti

Hindistan'da sahil güvenlik, Portekiz bandıralı gemideki petrol sızıntısı nedeniyle alarma geçti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da sahil güvenlik ekipleri, ülkenin güneydoğu kıyılarında Portekiz bandıralı kargo gemisinde görülen petrol sızıntısı nedeniyle alarma geçti.

YENİ Hindistan'da sahil güvenlik ekipleri, ülkenin güneydoğu kıyılarında Portekiz bandıralı kargo gemisinde görülen petrol sızıntısı nedeniyle alarma geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Portekiz bandıralı MV Devon isimli geminin Hindistan'ın güneydoğusundaki Chennai kentinin 450 kilometre açıklarında yakıt deposunda çatlak meydana geldi.

Açıklamada, söz konusu çatlak nedeniyle 10 kilolitre petrol sızıntısı meydana geldiği, sahil güvenlik ve deniz kirliliğiyle mücadele ekiplerinin tetikte olduğu kaydedildi.

MV Devon yetkilileri, gemideki sızıntının giderildiği ve Hint sahil güvenlik ekipleriyle irtibat halinde oldukları bilgisini paylaştı.

17 kişilik mürettebatı ve yaklaşık 10 ton 795 kilogramlık yüküyle MV Devon'un 18 Haziran'da Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki liman kenti Haldia'ya ulaşması bekleniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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