Hindistan'da insan hakları savunucularından kayıp 3 Keşmirli için "bağımsız" soruşturma çağrısı Hindistan'da insan hakları savunucuları, Cammu Keşmir'de aile üyelerinin Hindistan ordusu tarafından öldürüldüğünü ileri sürdüğü 3 Keşmirlinin kaybolmasıyla ilgili iddiaların "şeffaf ve bağımsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

Hindistan'da insan hakları savunucuları, Cammu Keşmir'de aile üyelerinin Hindistan ordusu tarafından öldürüldüğünü ileri sürdüğü 3 Keşmirlinin kaybolmasıyla ilgili iddiaların "şeffaf ve bağımsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

Cammu Keşmir'de polis, üç ailenin akrabalarından üçünün geçen ay "Shopian bölgesinde Hindistan ordusu tarafından öldürüldüğü ve kimliği belirsiz militanlar olarak gömüldüğü" yönündeki iddialarını araştırdıklarını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Hindistan Direktörü Avinash Kumar, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü, yargısız infazın bağımsız sivil yetkililerce soruşturulması ve kovuşturulması çağrısında bulunuyor." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Shopian'da yaşanan söz konusu olayda, Hint yetkililerin bağımsız bir soruşturma emri vermesi ve güvenlik güçlerince yanlış yapıldığına dair bir kanıt varsa kovuşturma başlatmaya yönelik yaptırım uygulandığından emin olunması gerektiğini ifade etti.

Geçmişte, güvenlik görevlilerinin Cammu Keşmir'deki cinayetlerden sorumlu tutulduğu olaylar dahil, bölgede ciddi insan hakları ihlalleri iddiaları olduğunu aktaran Ganguly, "Maalesef Silahlı Kuvvetler Özel Yetkiler Yasası (AFSPA) failleri uygun kovuşturmadan korumak için defalarca kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Adli bir soruşturma tamamen şeffaftır"

Hintli insan hakları aktivisti John Dayal da her çatışmanın, ayrı bir adli soruşturmayı hak ettiğini söyleyerek "Adli bir soruşturma tamamen şeffaftır. Geçmişte kimsenin cezalandırılmadığı zamanları da gördük çünkü tahmin ediyorum ki soruşturmalar yeterince şeffaf değildi. Adalet olmadan barış olmaz." diye konuştu.

Cammu ve Keşmir Vali Yardımcısı Danışmanı Rajeev Rai Bhatnagar, AA muhabirine verdiği demeçte, ordu ve polisin konuyu halihazırda araştırdığını aktardı.

Bhatnagar, insan hakları örgütlerinin bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrılarına ilişkin "Polis, aynı zamanda kayıp gençler vakasını da soruşturuyor ve ordu, konuyu araştırıyor. İşlerini yapıyorlar." ifadesini kullandı.

"Militanlıkla uzaktan dahi bağlantıları yok"

Kayıp 3 kişinin ailesi, yaşları 18, 21 ve 25 olan üç kuzenin Shopian'a işçi olarak çalışmaya gittiğini ve kendilerinden en son 17 Temmuz'da haber aldıklarını söyledi.

Aileler, pazar günü sosyal medyada üç ceset fotoğrafının paylaşıldığını ve bunların, Hindistan ordusunca 18 Temmuz'da Shopian bölgesindeki silahlı çatışmada öldürülen "kimliği belirsiz militanlar" olarak lanse edildiğini belirtti.

Cesetlerin, kayıp akrabalarına ait olduğunu söyleyen aileler, polise ihbarda bulundu.

Söz konusu kayıp kişilerden birinin babası Muhammed Yusuf ise "Militanlıkla uzaktan dahi bağlantıları yok." dedi.

Kaynak: AA