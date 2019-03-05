Hijyen Sağlıktır' Projesi ile 2 Bin Kadına Hijyen Eğitimi Verilecek

Geçen yıl 17 bölgede bin 500 kadının katıldığı 'Önce Sağlık' projesinin birçok alanda örnek gösterilip ödül almasından sonra 2019'da uygulanacak 'Hijyen Sağlıktır' projesinde hedef büyütüldü. Proje kapsamında 2 bin kadına hijyen eğitimi verilecek.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 26 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan halka sunulan ödüllü sosyal sorumluluk proje dizisi devam ediyor. Geçen yıl 17 bölgede bin 500 kadının katıldığı 'Önce Sağlık' projesinin birçok alanda örnek gösterilip ödül almasından sonra 2019'da uygulanacak 'Hijyen Sağlıktır' projesinde hedef büyütüldü. Türkiye'nin 26 bölgesinde yaşayan kadınlara hijyen eğitiminin verileceği projede 2 binin üzerinde kadına ulaşılacak.

'Önce Sağlık' projesinde ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı konularında bilgilendirmeler yapılırken, 'Hijyen Sağlıktır' projesiyle 26 farklı bölgede 2 bin kadına ulaşılıp hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait Otluca HES'in yer aldığı Mersin Anamur'da başlayan 'Hijyen Sağlıktır' projesi'nin Kavakçalı HES'in bulunduğu Muğla'nın Ula ilçesi ve Sekiyaka HES projesinin bulunduğu Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki eğitimler ile devam ettiği bildirildi.

Kadınlar, yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri etkinliklerde, yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirildiler. Her bir işletmede TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları'nın konuşmalarının ardından sertifika törenleri düzenlendi. Katılımcılara proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi.

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik her yıl farklı konularda düzenledikleri eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların farkındalıklarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "Kadınlarımızın katılımında farklı konularda yapılan eğitimler ile tüm hane halkına ulaşarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. 'Hijyen Sağlıktır' projesi ile yılsonuna kadar 26 farklı bölgede 2bin kadınla buluşmayı öngörüyoruz" dedi.

Yılsonuna kadar 26 noktaya ulaşacak

'Hijyen Sağlıktır' projesi Mersin ve Muğla'nın ardından Amasya GES (Amasya Merkez), Çamlıca HES (Kayseri Yahyalı), Saraçbendi HES (Sivas Gemerek), Tokat HES (Tokat Turhal), MT GES (Konya Ereğli), METE GES (Konya Sarayönü), Gelinkaya HES (Erzurum Aziziye), Solentegre GES (Elazığ Merkez), Çalıkobası HES (Giresun Bulancak), Doruk HES (Giresun Dereli), Yağmur HES (Trabzon Köprübaşı), Erciş - Engil - PSI GES (Van Edremit), Demirciler HES (Denizli Kale), Sırma HES (Aydın Bozdoğan), Denizli RES (Aydın Karacasu), Yeşilvadi GES (Denizli Acıpayam), Doğançay HES (Sakarya Gevye), Hasanoba RES (Çanakkale Merkez), Kocalar RES - Üçpınar RES (Çanakkale Lapseki)noktalarıyla devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA