Hijyen Filosu İş Başında
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Hijyen Filosu İş Başında

Hijyen Filosu İş Başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfekte çalışması yaptı.

Burdur Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfekte çalışması yaptı.

Burdur Belediyesi, il genelinde 7/24 devam ettirdiği dezenfeksiyon çalışmalarıyla korona virüs salgınına karşı halk sağlığını korumak için çalışıyor. Haftanın her günü yoğun mesai harcayan ekipler, resmi kurumlar, ibadethaneler, meydanlar, cadde ve sokaklar, sağlık merkezleri, pazar alanları, gibi vatandaşların yoğun faaliyet içerisinde bulunduğu alanları dezenfekte ederek hijyen kalitesini arttırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz " Hijyen filomuz 7/24 iş başında. Ekiplerimiz Sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlarımızın sağlığı için özveri, emek ve titizlikle dezenfeksiyon ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Biz gerekli tedbirleri alırken, vatandaşlarımızdan da tek isteğimiz gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları ve kurallar uyarak hem kendilerini hem sevdiklerini korumaları. İnşallah bizlerin çalışması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması ile birlikte bu salgını en kısa sürede atlatacağız" dedi. - BURDUR

Hijyen Filosu İş Başında
Hijyen Filosu İş Başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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