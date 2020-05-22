Helmut ve Angelika'nın ölümündeki sır gizemini koruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Helmut ve Angelika'nın ölümündeki sır gizemini koruyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, komşularının Alman Helmut ve Avusturyalı Angelika olduğunu bildirdikleri çiftin birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmasındaki sır, gizemini koruyor.

Helmut ve Angelika'nın ölümündeki sır gizemini koruyor
22.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:37

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, komşularının Alman Helmut ve Avusturyalı Angelika olduğunu bildirdikleri çiftin birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmasındaki sır, gizemini koruyor. Çiftin alınan parmak izleri, kimliklerinin tespiti için Almanya ve Avusturya Büyükelçilikleri'ne gönderilecek.

Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında oturan yabancı uyruklu çiftten uzun süre haber alamayan komşuları, geçen çarşamba günü, içeriden gelen kötü koku üzerine jandarmaya haber verdi. Adrese gelen jandarma ekipleri, uzun süre ziline bastıkları kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, yatak odasında biri kadın 2 kişinin cansız bedenlerini buldu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BİRLİKTE GÖMÜLMEK İÇİN NOT BIRAKMIŞLARJandarma evde yaptığı aramada ise çiftin cep telefonlarını su dolu kovaya atılmış halde buldu. Evde, ayrıca 'Bizi birlikte Side'ye gömün' yazılı not bulundu. Çiftin dolaptaki kıyafetlerinin kesildiği belirlenirken, herhangi bir kimlik bulunamadı.'MAHMUT' VE 'MEHTAP' ADINI KULLANIYORLARÇevre sakinleri, jandarmaya verdikleri bilgide, çiftin birlikte yaşadığını erkek olanın 70 yaşlarında Alman uyruklu, kadının ise 50 yaşlarında Avusturya uyruklu olduğunu söyledi. Adlarının 'Helmut' ve 'Angelika' olduğunu ancak kendilerine 'Mahmut' ve 'Mehtap' diye hitap edilmesini istediklerini anlattı.KİMLİKLERİ PARMAK İZLERİNDEN BELİRLENECEKManavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Çiftin olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan parmak izleri, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, Almanya ve Avusturya Büyükelçilikleri'ne gönderilecek. Yetkililer, Almanya ve Avusturya'dan gelecek parmak izleri sonuçlarına göre çiftin kimliklerinin ortaya çıkacağını belirtti.OTOPSİ SÜRECİ BAŞLAMADIÖte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelere henüz otopsi yapılmadı. Otopsi işlemine başlanabilmesi için, ölenlerin bir yakını ya da tanıdığı tarafından teşhis edilmesi gerekiyor. Adli Tıp Kurumu'nda yasal süre içinde kalacak olan cenazeler, akraba ya da tanıdık çıkmaması halinde Antalya'da kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Birbirlerini çok sevdiği söylenen çiftin, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalıştığı, koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığı belirtildi. Son 5- 6 aydır Manavgat'ta yaşayan çiftin bir haftadır kimseye görünmediği öğrenildi. Angelika'nın hasta, Helmut'un ise 65 yaşından büyük olduğu için evden çıkmadığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu
Magazin Onur Saylak Demet Akalın Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Neymar Can Bartu Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Helmut ve Angelika'nın ölümündeki sır gizemini koruyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 15:37:04. #1.14#
title