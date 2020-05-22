Helmut ve Angelika'nın ölümündeki sır gizemini koruyor ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, komşularının Alman Helmut ve Avusturyalı Angelika olduğunu bildirdikleri çiftin birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmasındaki sır, gizemini koruyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, komşularının Alman Helmut ve Avusturyalı Angelika olduğunu bildirdikleri çiftin birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmasındaki sır, gizemini koruyor. Çiftin alınan parmak izleri, kimliklerinin tespiti için Almanya ve Avusturya Büyükelçilikleri'ne gönderilecek.

Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında oturan yabancı uyruklu çiftten uzun süre haber alamayan komşuları, geçen çarşamba günü, içeriden gelen kötü koku üzerine jandarmaya haber verdi. Adrese gelen jandarma ekipleri, uzun süre ziline bastıkları kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, yatak odasında biri kadın 2 kişinin cansız bedenlerini buldu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BİRLİKTE GÖMÜLMEK İÇİN NOT BIRAKMIŞLARJandarma evde yaptığı aramada ise çiftin cep telefonlarını su dolu kovaya atılmış halde buldu. Evde, ayrıca 'Bizi birlikte Side'ye gömün' yazılı not bulundu. Çiftin dolaptaki kıyafetlerinin kesildiği belirlenirken, herhangi bir kimlik bulunamadı.'MAHMUT' VE 'MEHTAP' ADINI KULLANIYORLARÇevre sakinleri, jandarmaya verdikleri bilgide, çiftin birlikte yaşadığını erkek olanın 70 yaşlarında Alman uyruklu, kadının ise 50 yaşlarında Avusturya uyruklu olduğunu söyledi. Adlarının 'Helmut' ve 'Angelika' olduğunu ancak kendilerine 'Mahmut' ve 'Mehtap' diye hitap edilmesini istediklerini anlattı.KİMLİKLERİ PARMAK İZLERİNDEN BELİRLENECEKManavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Çiftin olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan parmak izleri, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, Almanya ve Avusturya Büyükelçilikleri'ne gönderilecek. Yetkililer, Almanya ve Avusturya'dan gelecek parmak izleri sonuçlarına göre çiftin kimliklerinin ortaya çıkacağını belirtti.OTOPSİ SÜRECİ BAŞLAMADIÖte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelere henüz otopsi yapılmadı. Otopsi işlemine başlanabilmesi için, ölenlerin bir yakını ya da tanıdığı tarafından teşhis edilmesi gerekiyor. Adli Tıp Kurumu'nda yasal süre içinde kalacak olan cenazeler, akraba ya da tanıdık çıkmaması halinde Antalya'da kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Birbirlerini çok sevdiği söylenen çiftin, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalıştığı, koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığı belirtildi. Son 5- 6 aydır Manavgat'ta yaşayan çiftin bir haftadır kimseye görünmediği öğrenildi. Angelika'nın hasta, Helmut'un ise 65 yaşından büyük olduğu için evden çıkmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA