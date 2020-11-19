Hekimoğlu bitiyor mu? Reytingleri düşen Hekimoğlu final mi yapıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hekimoğlu bitiyor mu? Reytingleri düşen Hekimoğlu final mi yapıyor?

19.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:24
Hekimoğlu bitiyor mu? Reytingleri düşen Hekimoğlu final mi yapıyor?

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan ve yabancı bir diziden uyarlama olan Hekimoğlu dizisi hakkında Hekimoğlu bitiyor mu? Reytingleri düşen Hekimoğlu final mi yapıyor? gibi sorular soruldu. Peki, Hekimoğlu dizisi bitecek mi? Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?

Salı akşamları reyting yarışı büyük bir mücadele içinde sürüyor… TRT 1 ekranında Masumlar Apartmanı sezonun en iyi sonuçlarını almayı sürdürüyor. 10. bölümü de geride kalan dizi yine tüm kategorilerde birinciliği elinde bulundurmaya devam ediyor.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerinde bulunduğu dizinin 10. bölümü de dün akşam tüm kategorilerde birinciliğe yerleşerek, tam not aldı. Atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da 6. sezona farklı bir hikaye ile merhaba demişti.

Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı dizi, yıllardır istikrarlı bir çizgide ilerliyor. Hayran kitlesini artırmayı da sürdüren EDHO 7-9 arası reyting oranları ile Salı akşamı tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.

HEKİMOĞLU BİTİYOR MU?

Salı akşamları yayınlanmaya başlayan ama düşen reytinglerin ardından Pazar gününe kaydırılan Menajerimi Ara, final yapmaktan kurtuldu.

Fakat Kanal D ekranındaki Hekimoğlu dizisi için durumlar pek de iyi gözükmüyor. 25. bölümü dün akşam ekrana gelen Hekimoğlu'nun düşük reytinglere sahip olması oranlarla kanalı final yapmaya zorluyor.

Timuçin Esen'in başrolünde bulunduğu dizinin gün değiştirmesi de söz konusu olabilir.

İlgili Haberler

Babil final mi yapıyor? Babil bitiyor mu? Babil dizisi oyuncuları kimler?
Babil final mi yapıyor? Babil bitiyor mu? Babil dizisi oyuncuları kimler?
Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta?
Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta?
Bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu yeni bölüm neden yok?
Bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu yeni bölüm neden yok?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Lütfi Elvan Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Acun Ilıcalı Fatih Artman
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Şenol Güneş Lance Stroll Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kasım Milli Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hekimoğlu bitiyor mu? Reytingleri düşen Hekimoğlu final mi yapıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 00:24:30. #1.15#
title