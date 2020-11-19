Hekimoğlu bitiyor mu? Reytingleri düşen Hekimoğlu final mi yapıyor?

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan ve yabancı bir diziden uyarlama olan Hekimoğlu dizisi hakkında Hekimoğlu bitiyor mu? Reytingleri düşen Hekimoğlu final mi yapıyor? gibi sorular soruldu. Peki, Hekimoğlu dizisi bitecek mi? Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?

Salı akşamları reyting yarışı büyük bir mücadele içinde sürüyor… TRT 1 ekranında Masumlar Apartmanı sezonun en iyi sonuçlarını almayı sürdürüyor. 10. bölümü de geride kalan dizi yine tüm kategorilerde birinciliği elinde bulundurmaya devam ediyor.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerinde bulunduğu dizinin 10. bölümü de dün akşam tüm kategorilerde birinciliğe yerleşerek, tam not aldı. Atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da 6. sezona farklı bir hikaye ile merhaba demişti.

Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı dizi, yıllardır istikrarlı bir çizgide ilerliyor. Hayran kitlesini artırmayı da sürdüren EDHO 7-9 arası reyting oranları ile Salı akşamı tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.

HEKİMOĞLU BİTİYOR MU?

Salı akşamları yayınlanmaya başlayan ama düşen reytinglerin ardından Pazar gününe kaydırılan Menajerimi Ara, final yapmaktan kurtuldu.

Fakat Kanal D ekranındaki Hekimoğlu dizisi için durumlar pek de iyi gözükmüyor. 25. bölümü dün akşam ekrana gelen Hekimoğlu'nun düşük reytinglere sahip olması oranlarla kanalı final yapmaya zorluyor.

Timuçin Esen'in başrolünde bulunduğu dizinin gün değiştirmesi de söz konusu olabilir.