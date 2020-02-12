HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Açıklaması

12.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:08

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Kadına şiddeti önlemek bütüncül bir mesele ve yerel yönetimlere çok büyük görev düşüyor." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kayyum görevlendirilen HDP'li 3 büyükşehir belediyesi dışındaki 27 büyükşehir belediyesine kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmaları hakkında sorular yönelttiklerini söyledi.

Sorular yönelttikleri 27 büyükşehir belediyesinden sadece 15'inden yanıt alabildiklerini ifade eden Kerestecioğlu, "Kadına yönelik şiddeti önlemek bütüncül bir mesele ve yerel yönetimlere çok büyük görev düşüyor. Yerel hizmetler şeffaf ve ulaşılabilir olduğunda kadınların güçlenmesine gerçekten katkı sağlıyor." diye konuştu.

Büyükşehir belediyelerinden gelen yanıtların bazı istisnalar dışında özenle hazırlanmadığını savunan Kerestecioğlu, belediyelerle iletişim kurmak için çok çaba sarf ettiklerini, bazı belediyelerin kadına yönelik şiddetle ilgili birimlerinin dahi olmadığını dile getirdi.

Belediye Kanunu'na göre, nüfusu 100 bini geçen belediyelerin sığınak açmak zorunda olduğunu anımsatan Kerestecioğlu, büyükşehirlerden Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da sığınak olduğunu söyledi.

Kadınların sığınaklara gitmeden danışabilecekleri, şiddet konusunda uzmanlaşmış danışma merkezlerinin de yaygın olmadığını ifade eden Kerestecioğlu, bu merkezlerin sadece İstanbul, Bursa, Mersin, Eskişehir, Ankara ve İzmir'de bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA